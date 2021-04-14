Ларьки с шаурмой и салоны маникюра: «Яндекс» выяснил, какой бизнес чаще всего хотят открыть россияне

Аналитики «Яндекс.Бизнеса» изучили самые частые запросы поисковой системы на тему открытия бизнеса с 2018 по 2020 год. У них получился список самых популярных идей для стартапов среди россиян. Результаты исследования «Афише Daily» предоставила пресс-служба «Яндекса».

В пятерку самых популярных запросов со словами «как открыть» вошли магазин одежды, кафе, таксопарк, парк выдачи заказов и аптека. В прошлом году из‑за пандемии коронавируса резко вырос спрос на сервисы доставки еды и курьерские службы.

Эксперты сравнили результаты исследования с запросами за последние 10 лет. Меньше всего интерес к бизнесу проявлялся в кризисные 2014 и 2015 годы, а также в период коронавируса в 2020-м. Резкий взлет популярности пережили пивные магазины, кальянные и хостелы, однако затем интерес к ним быстро упал. Ночные клубы и парикмахерские на протяжении всей декады с 2011 по 2020 год теряли спрос.

Лидером по запросам среди петербуржцев стали ларьки с шаурмой, а среди москвичей — маникюрные салоны. Продавать овощи и фрукты чаще хотят жители Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Севастополя, Ставрополя и Омска. В Барнауле, Новосибирске и Волгограде предприниматели были настроены на открытие пивных магазинов.