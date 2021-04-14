Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей по закону об иноагентах

Перовский районный суд Москвы оштрафовал центр «Насилию.нет»* на 300 тыс. рублей. Организацию признали виновной по делу об иноагентах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на Кирилла Коротеева, представлявшего интересы НКО на заседании.

«Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов, что, конечно, он не мог сделать, так как не считает себя иноагентом. Центру вменили как политическую деятельность законопроект 2016 года, внесенный за 2 года до регистрации „Насилию.нет“ как организации. Сейчас центр почему‑то отвечает за действия депутатов Думы и членов Совета Федерации еще до начала своего существования», — заявил Коротеев.

В конце прошлого года Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом. В марте этого года на организацию и ее основательницу Анну Ривину составили протоколы за нарушение закона об иноагентах. Ведомство обвинило центр в участии в политической деятельности из‑за кампании в поддержку закона о домашнем насилии, лекций Ривиной и акции против дискриминации женщин.

Недавно от организации потребовали освободить арендуемое помещение в Москве. В нем центр принимает жертв домашнего насилия, проводит группы поддержки и устраивает образовательные мероприятия.

Центр направил требование признать незаконным решение министерства о включении «Насилию.нет» в реестр иностранных агентов. Однако суд отклонил иск организации.

* Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.