Томас Винтерберг поставит сериал «Семьи, как наши». Он станет телевизионным дебютом режиссера

Датский режиссер Томас Винтерберг снимет свой первый телевизионный проект. Им станет сериал «Семьи, как наши». Об этом сообщил Variety.

Шоу расскажет о жителях Дании, которые столкнулись с природной катастрофой — наводнением. Стихия вынуждает героев покинуть родные места и учиться существовать в новой реальности, где у них больше нет дома и привычного образа жизни.

«„Семьи, как наши“ — это сериал, исследующий то, что вы не можете контролировать в жизни, что вы должны принять как часть своего путешествия», — пояснил продюсер проекта Сиссе Граум Йергенсен («Еще по одной», «Охота», «Дорогая Венди»).

По словам Йергенсена, Винтерберг задумал шестисерийное шоу задолго до пандемии. Теперь же оно стало еще более актуально.

«Мы все так обеспокоены тем, что происходит вокруг нас, что будет дальше, когда это закончится, и в то же время нам просто нужно продолжать наслаждаться нашей жизнью», — сказал продюсер.

Съемки сериала начнутся в конце 2021 года или в начале 2022 года. Кто примет в нем участие, пока неизвестно. Когда проект появится на экранах, также еще неясно. Разработает шоу компания Ларса фон Триера Zentropa.

Последний фильм Винтерберга — комедия «Еще по одной» — вышел осенью 2020 года. Он номинирован на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и как лучший фильм на иностранном языке.