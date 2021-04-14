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Путин привился второй дозой вакцины от коронавируса

Виктория Шанина
Сегодня в 14:02

Владимир Путин сделал прививку вторым компонентом российской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил во время заседания попечительского совета Русского географического общества, пишет РБК.

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», — сообщил президент, отметив, что участникам заседания стоит последовать его примеру.

Первый укол президент сделал 23 марта. Каким препаратом привился президент, в Кремле раскрывать не стали.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что процедура не станет публичным мероприятием. На вопрос журналистов, какой именно вакциной будет привит Путин, Песков ответил, что это будет один из трех разработанных в России препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КоВак».

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