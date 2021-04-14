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Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:50

Илья Альтшулер займет должность генерального директора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса». Он будет развивать медийно-сервисную платформу медиакомпании, используя возможности экосистемы «Сбера».

В течение последних семи лет Альтшулер занимал руководящие должности в крупнейших компаниях на рынке сервисов по продаже билетов: с 2014 по 2018 год возглавлял «Кассир.ру», с 2018-го по март текущего года руководил сервисом «Яндекс.Билеты».

«Я очень рад присоединиться к команде „Сбера“! Наши интересы сейчас лежат в области развития билетных сервисов, бронирования ресторанов и совершенствования медиаплатформы для продвижения этих услуг. Я считаю, что нет более подходящего ресурса, на базе которого можно реализовать все наши идеи, чем afisha.ru. И для меня это большая честь — управлять компанией с такой богатой историей», — сказал новый директор «Афиши».

«Я хочу поблагодарить всю команду „Афиши“ и Rambler Group за невероятный опыт и возможность реализовать множество проектов для усиления позиций одного из самых сильных брендов на рынке. Убеждена, что „Афишу“ ждет большое будущее, и хочу пожелать Илье и коллегам успехов в дальнейшем развитии „Афиши“», — заявила Варвара Мельникова, бывшая руководительница «Афиши».

ООО «Компания Афиша» наряду с другими активами «Сбера» в сфере рекламы и развлечений входит в группу компаний под управлением «Сберинтертеймента», дочерней структуры «Сбера».

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