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«Справедливая Россия» сменит название, Daft Punk распались и другие новости дня 20:21 Дайджест
Климатологи: глобальное потепление удвоит частоту проливных дождей в тропиках 18:59
Daft Punk распались 18:10
Reuters: ЕС введет санкции против глав силовых ведомств России в ответ на арест Навального 17:44
Вуди Аллен обвинил в клевете авторов документального сериала «Аллен против Фэрроу» 17:12
lizakikiza/Instagram Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым
Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым 16:58
Британцы начали скупать на eBay утерянные за пандемию посылки. В них может оказаться даже iPhone 16:45
Tyler, The Creator написал музыку для нового промо Coca-Cola 16:27
Исследование: земные микробы и грибы способны выживать на Марсе 15:51
Picture Tree Intl. выпустила первый трейлер комедии про пересадку почки 15:36
Blink-182/Facebook На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт
На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт 15:18
На главу штаба Навального в Краснодаре завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений» 14:46
Disney+ добавил предупреждение о вредном контенте в несколько серий «Маппет-шоу» 14:30
Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма 14:04
Партия «Справедливая Россия» официально сменит название 13:39
«Белый лотос», «Невероятные» и документалка о Тине Тернер: HBO анонсировал премьеры 2021 года 13:10
nytimes/Twitter The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса
The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса 12:17
В России выявили 12 604 случая коронавируса 11:18
Boeing порекомендовал авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777 после аварии в Денвере 11:02
В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге 10:59
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Дайджест

«Справедливая Россия» сменит название, Daft Punk распались и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:21

В России выявили 12 604 случая коронавируса. Вылечились 12 943 человека, 337 пациентов умерли.

Facebook начал блокировать платные посты о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19. Причиной оказался запрет на политическую рекламу в соцсети.

Партия «Справедливая Россия» официально сменит название. Теперь она будет называться Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма. В подготовке поправок к закону принимает участие Ирина Яровая.

На главу штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений». Это связано с ее сторис, на которых целуются влюбленные пары.

В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге. Ученица сделал репост публикации о несогласованной акции протеста КПРФ.

Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым. Она также участвовала в недавней дискуссии о феминизме.

Ученые НАСА и Немецкого аэрокосмического центра выяснили, что земные микробы и грибы способны выживать на Марсе. Споры некоторых видов продолжили расти даже после окончания эксперимента.

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены. На прощание коллектив опубликовал видео, в котором использовал кадры из своего фильма «Electroma».

Tyler, The Creator написал музыку для нового рекламного ролика Coca-Cola. В клипе показывают людей, которые заряжаются энергией после глотка газировки.

Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт появятся на новом альбоме Blink-182. Пластинка должна выйти в этом году.

HBO анонсировал премьеры 2021 года. В проморолике телеканала появились кадры из проектов «Сцены из супружеской жизни», «Мейр из Исттауна» и «Невероятные».

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