«Справедливая Россия» сменит название, Daft Punk распались и другие новости дня

В России выявили 12 604 случая коронавируса. Вылечились 12 943 человека, 337 пациентов умерли.

Facebook начал блокировать платные посты о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19. Причиной оказался запрет на политическую рекламу в соцсети.

Партия «Справедливая Россия» официально сменит название. Теперь она будет называться Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма. В подготовке поправок к закону принимает участие Ирина Яровая.

На главу штаба Алексея Навального в Краснодаре Анастасию Панченко завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений». Это связано с ее сторис, на которых целуются влюбленные пары.

В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге. Ученица сделал репост публикации о несогласованной акции протеста КПРФ.

Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым. Она также участвовала в недавней дискуссии о феминизме.

Ученые НАСА и Немецкого аэрокосмического центра выяснили, что земные микробы и грибы способны выживать на Марсе. Споры некоторых видов продолжили расти даже после окончания эксперимента.

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены. На прощание коллектив опубликовал видео, в котором использовал кадры из своего фильма «Electroma».

Tyler, The Creator написал музыку для нового рекламного ролика Coca-Cola. В клипе показывают людей, которые заряжаются энергией после глотка газировки.

Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт появятся на новом альбоме Blink-182. Пластинка должна выйти в этом году.

HBO анонсировал премьеры 2021 года. В проморолике телеканала появились кадры из проектов «Сцены из супружеской жизни», «Мейр из Исттауна» и «Невероятные».