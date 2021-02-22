Исследование: земные микробы и грибы способны выживать на Марсе

Ученые НАСА и Немецкого аэрокосмического центра выяснили, что земные микробы и грибы способны выживать на Марсе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Специалисты запустили споры грибов Aspergillus niger и бактерий Salinisphaera shabanensis, Staphylococcus capitis subsp. capitis и Buttiauxellasp в средние слои атмосферы, чтобы проверить их устойчивость к внеземным условиях. Образцы были доставлены в 2019 году на аэростате НАСА внутри контейнера MARSBOx, в котором поддерживались условия, аналогичные марсианским.

Некоторые высушенные микроорганизмы подвергались максимальному ультрафиолетовому излучению, и часть из них была защищена от этого. После пяти часов эксперимента ученые провели анализы.

Выяснилось, что не все грибы и бактерии способны выживать в условиях, присущих Красной планете. Споры грибов черной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis оказались наиболее живучими: они даже продолжили расти на Земле после полета.

В прошлом году исследователь из Делфтского технического университета в Нидерландах разработал «Живой кокон» (Living Cocoon) — экологичный гроб из грибного мицелия. Человеческое тело в таком ящике будет разлагаться в нем примерно два-три года.