На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт

Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт приняли участие в записи нового альбома американской группы Blink-182. Об этом сообщает NME.

По словам барабанщика коллектива Трэвиса Баркера, пластинка готова на 60%. Он отметил, что появление рэперов в песнях не означает, что группа начала писать хип-хоп.

«Это все равно что перенести Узи в наш мир. Так что это скорее панк, отсылающийся к регги», — отметил Баркер.

Последний на сегодняшний день альбом Blink-182 «Nine» вышел в 2019 году. Когда именно увидит свет новый полнофоматник, пока не раскрывается, но ранее Баркер подтвердил, что его стоит ждать уже в этом году.

В прошлом году Трэвис Баркер принял участие в создании второго альбома британского певца Доминика Ричарда Харрисона, известного как Yungblud. На пластинке под названием «Weird!» также появился Machine Gun Kelly.