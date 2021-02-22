На главу штаба Навального в Краснодаре завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений»

На Анастасию Панченко составили протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений». Координатор штаба Навального в Краснодаре заявила, что это связано с ее сторис, на которых пары целуются.

Панченко опубликовала две фотографии. На одном снимке целовались двое юношей. На другом – две девушки, а рядом стоял активист с плакатом: «Любовь сильнее страха».