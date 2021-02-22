На главу штаба Навального в Краснодаре завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений»

На Анастасию Панченко составили протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений». Координатор штаба Навального в Краснодаре заявила, что это связано с ее сторис, на которых пары целуются.
Панченко опубликовала две фотографии. На одном снимке целовались двое юношей. На другом – две девушки, а рядом стоял активист с плакатом: «Любовь сильнее страха».
Согласно рапорту, молодые люди «осуществляли тактильные прикосновения губами друг к другу», а доступ к инстаграму Анастасии Панченко есть, в том числе, у несовершеннолетних. «Если вы думаете, что это смешно, то прямо сейчас на нее оформляют протокол», — написал адвокат Михаил Беньяш, который опубликовал фото документов.
«Любовь сильнее страха» — это лозунг акции Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России «иноагентом»). Вечером 14 февраля сторонники Алексея Навального вышли на улицу с фонариками. По данным «ОВД-люди Инфо», в этот день задержали более десяти человек в Москве, Новосибирске и Казани.