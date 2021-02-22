В России выявили 12 604 случая коронавируса за сутки во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 138 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Самарской, Иркутской областях, а также в Пермском крае и Челябинской области.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 177 330. За последние сутки вылечились 12 943 человека, за все время — 3 726 388. За сутки умерли 337 пациентов, за весь период — 83 630.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 111,3 млн человек, 2,4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (28 млн). На втором месте — Индия (11 млн), на третьем — Бразилия (10,1 млн), на четвертом — Великобритания (4,1 млн).