Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации

Facebook начал блокировать платные посты о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщает Politico. Причиной оказался запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы.

По данным издания, сообщения о прививке более чем в 110 сообществах были помечены как неприемлемые и добавлены в реестр политической рекламы. Соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении пунктов вакцинации.

Facebook признал существование проблемы и восстановил рекламу от двух аккаунтов, в том числе Центра по контролю и профилактике заболеваний. Учитывая широкое распространения в соцсети противников прививок, блокировка платных сообщений о вакцинации ставит под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации о пандемии, отмечает издание.

Facebook ввел запрет на политическую и социальную рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года. Эта мера должна была защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента накануне выборов. Помимо этого, соцсеть блокирует фейки о коронавирусе: сообщения об искусственном происхождении вируса, неэффективности и опасности вакцин.