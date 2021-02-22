перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Daft Punk распались 18:10
Reuters: ЕС введет санкции против глав силовых ведомств России в ответ на арест Навального 17:44
Вуди Аллен обвинил в клевете авторов документального сериала «Аллен против Фэрроу» 17:12
lizakikiza/Instagram Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым
Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым 16:58
Британцы начали скупать на eBay утерянные за пандемию посылки. В них может оказаться даже iPhone 16:45
Tyler, The Creator написал музыку для нового промо Coca-Cola 16:27
Исследование: земные микробы и грибы способны выживать на Марсе 15:51
Picture Tree Intl. выпустила первый трейлер комедии про пересадку почки 15:36
Blink-182/Facebook На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт
На новом альбоме Blink-182 появятся Граймс, Фаррелл Уильямс и Лил Узи Верт 15:18
На главу штаба Навального в Краснодаре завели дело из‑за «пропаганды нетрадиционных отношений» 14:46
Disney+ добавил предупреждение о вредном контенте в несколько серий «Маппет-шоу» 14:30
Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма 14:04
Партия «Справедливая Россия» официально сменит название 13:39
«Белый лотос», «Невероятные» и документалка о Тине Тернер: HBO анонсировал премьеры 2021 года 13:10
nytimes/Twitter The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса
The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса 12:17
В России выявили 12 604 случая коронавируса 11:18
Boeing порекомендовал авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777 после аварии в Денвере 11:02
В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге 10:59
Семья мальчика, погибшего от переохлаждения в Техасе, подала иск на 100 млн долларов 10:22
Brett Jordan/Facebook Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации
Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации 10:05
Отключить рекламу

Daft Punk распались

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:10

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены. Об этом сообщает Pitchfork.

Коллектив опубликовал видео под названием «Epilogue», в котором использовал кадры из своего фильма 2006 года «Electroma». Журналисты обратились за комментарием к агенту музыкантов Кэтрин Фрейзер, которая подтвердила распад группы.

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить