Daft Punk распались

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены. Об этом сообщает Pitchfork.

Коллектив опубликовал видео под названием «Epilogue», в котором использовал кадры из своего фильма 2006 года «Electroma». Журналисты обратились за комментарием к агенту музыкантов Кэтрин Фрейзер, которая подтвердила распад группы.