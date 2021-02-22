Daft Punk распались

Французский электронный дуэт Daft Punk объявил об уходе со сцены. Об этом сообщает Pitchfork.
Коллектив опубликовал видео под названием «Epilogue», в котором использовал кадры из своего фильма 2006 года «Electroma». Журналисты обратились за комментарием к агенту музыкантов Кэтрин Фрейзер, которая подтвердила распад группы.
Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.