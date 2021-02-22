В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге

Полиция Пензы начала проверку постов учащейся восьмого класса местной школы № 66 во «ВКонтакте» на наличие экстремизма и призывов к свержению власти, сообщает «7×7». Заявление на школьницу подала исполняющая обязанности директора Вера Махонина.

Речь идет о публикациях и репостах восьмиклассницы в группе «Ленинский комсомол» о несогласованной акции протеста, которую местное отделение КПРФ анонсировало на 23 февраля. Девочка состоит в региональном Ленинском коммунистическом союзе молодежи (ЛКСМ) и ведет сообщество от своего имени.

Педагогический состав потребовал от своей ученицы удалить посты с призывами выходить на протесты, но она лишь поменяла аватарку в соцсети, а публикации оставила. После этого школьницу и ее мать пригласили на беседу к директору.

«Мне сказали, чтобы я удалила свои посты со страницы, потому что у нас такое не одобряется… По закону мне за это не может быть совершенно ничего, так как я никого не агитирую, просто пост показался мне интересным», — рассказала она изданию.

Затем восьмиклассницу вызывали в полицию и изъяли там телефон, она уже несколько дней находится без связи. К моменту публикации материала школьница не удалила посты, пишет «7×7».

По данным «ОВД-Инфо», власти отказали коммунистам в согласовании акций 23 февраля уже более чем в 11 городах. Представители региональных отделений партии отмечают, что такое происходит впервые.