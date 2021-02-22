Партия «Справедливая Россия» официально сменит название

Делегаты «Справедливой России» единогласно проголосовали за изменение названия партии. Теперь она будет называться «Социалистическая политическая партия „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», сообщает ТАСС.

Название будет изменено после официального слияния партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Политики выберут новое руководство и внесут изменения в устав. Сокращенным названием станет «Справедливая Россия — За правду».

«В устав вводятся две новые должности. Первая должность — сопредседатель партии — председатель центрального совета партии. Вторая должность — председатель совета депутатов партии», — сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Решение об объединении было принято в конце января. Лидеры трех партий подписали манифест который включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Делегаты планируют усилить роль государства в экономике, ужесточить ответственность за коррупцию, повысить МРОТ, пенсии и социальные пособия, а также постепенно отказаться от ЕГЭ.