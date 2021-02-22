Tyler, The Creator написал музыку для нового промо Coca-Cola

В двухминутном видео камера путешествует по городу и показывает людей, которые заряжаются энергией после глотка газировки. В клипе показаны геймеры, пара, смотрящая бьюти-блог на ноутбуке, девушка во время семейного ужина и поклонники футбола, пытающиеся поймать телевизионных сигнал и участники хора на репетиции.

Тайлер рассказал, что не только написал музыку, но и сам сыграл на флейте в начале трека. По его словам, в рекламе должно звучать больше таких композиций, как та что получилась у него.

В прошлом году Tyler, The Creator разработал совместно с компанией Jeni’s Splendid Ice Creams собственный вкус мороженого — Pluto Bleu («Плутоновый синий»). Судя по описанию, на вкус угощение как «кровавый апельсин с тропической черникой внутри».