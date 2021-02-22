Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма

Представители «Единой России» предложили ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и приравнять его к оправданию нацизма. Об этом сообщило издание «Подъем».

Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский готовят поправки к закону, чтобы вынести на обсуждение в парламенте.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявили инициаторы.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорил к штрафу в 850 тыс. руб. Уголовное дело было заведено в июне 2020 года, после того как Навальный негативно высказался о ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции (сейчас у него 46 тыс. дизлайков при 2600 лайках).

Ранее Владимир Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой. Предполагается, что соответсвующий законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии Госдумы.