перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма 14:04
Партия «Справедливая Россия» официально сменит название 13:39
«Белый лотос», «Невероятные» и документалка о Тине Тернер: HBO анонсировал премьеры 2021 года 13:10
nytimes/Twitter The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса
The New York Times напечатал 500 тыс. точек на первой полосе. Каждая из них — жертва коронавируса 12:17
В России выявили 12 604 случая коронавируса 11:18
Boeing порекомендовал авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777 после аварии в Денвере 11:02
В Пензе директор школы попросила полицию проверить на экстремизм посты школьницы о митинге 10:59
Семья мальчика, погибшего от переохлаждения в Техасе, подала иск на 100 млн долларов 10:22
Brett Jordan/Facebook Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации
Facebook начал блокировать рекламу о пользе вакцинации 10:05
Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли примерно на 1 млрд рублей 9:45
«Газпром» выделит более 40 млрд рублей на постройку второго аэропорта в Петербурге 9:23
Александр Сысоев и «Яндекс.Еда» запустили гастрономический фестиваль. Блюда доставят на дом Вчера в 20:49
Акция в защиту Ивановской горки, бан Сергея Минаева в Clubhouse и другие новости дня Вчера в 20:09 Дайджест
Zack Snyder/Twitter Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером
Зак Снайдер раскрыл дату выхода «Армии мертвецов» и поделился постером Вчера в 18:50
В Москве прошла акция в защиту Ивановской горки Вчера в 18:14
В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности Вчера в 17:36
В Госдуме заподозрили, что иностранные спецслужбы используют Clubhouse для слежки за россиянами Вчера в 16:50
Facebook удалил аккаунт Вооруженных сил Мьянмы за пропаганду насилия Вчера в 16:47
instasamka/Instagram Инстасамка пожаловалась, что ее облили зеленкой. Пользователи не поверили
Инстасамка пожаловалась, что ее облили зеленкой. Пользователи не поверили Вчера в 16:06
В российских городах пройдет фестиваль кондитерского искусства L’Art De La Patisserie Вчера в 16:00
Отключить рекламу

Депутаты «Единой России» предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма

Виктория Шанина
Сегодня в 14:04

Представители «Единой России» предложили ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и приравнять его к оправданию нацизма. Об этом сообщило издание «Подъем».

Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский готовят поправки к закону, чтобы вынести на обсуждение в парламенте.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — заявили инициаторы.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и приговорил к штрафу в 850 тыс. руб. Уголовное дело было заведено в июне 2020 года, после того как Навальный негативно высказался о ролике телеканала RT в поддержку поправок к Конституции (сейчас у него 46 тыс. дизлайков при 2600 лайках).

Ранее Владимир Путин рекомендовал запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой. Предполагается, что соответсвующий законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии Госдумы.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить