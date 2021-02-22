«Белый лотос», «Невероятные» и документалка о Тине Тернер: HBO анонсировал премьеры 2021 года

На ютьюб-канале HBO появился ролик с анонсами сериалов и документальных лент, которые выйдут на платформе в 2021 году.

В видео показаны отрывки из мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, детективного шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, мини-сериала «Белый лотос» с Конни Бриттон и сериала «Невероятные» о супергероях викторианской эпохи.

В числе премьер также несколько документалок: «Тина» о певице Тине Тернер, «Аллен против Фэрроу», посвященная скандальным обвинениям режиссера в педофилии и домогательствах к собственной приемной дочери Дилан, и «100-футовая волна» о серфере Гарретте МакНамаре.