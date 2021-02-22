Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым

Фем-активистка Лиза Лазерсон сообщила в своем телеграм-канале, что ее забанили в Clubhousе. Она также участвовала в недавней дискуссии о феминизме, после которой соцсеть заблокировала главреда Esquire Сергея Минаева.

Комната, в которой обсуждали тему «Внимание, токсично: адекватный феминизм», была открыта 20 февраля. Дискуссию модерировал телеведущий Павел Осовцов. Помимо Минаева и Лазерсон, в обсуждении принимали участие журналист Михаил Барышников, блогер и диджей Ксения Дукалис, телеведущая Мария Командная и другие.

Участники дискутировали на тему движения за права женщин и спорили по поводу патриархального общества. Вскоре после завершения беседы на Минаева, Барышникова и Осовцова подали жалобы, и их аккаунты заблокировали — теперь они временно не могут создавать комнаты для общения. Минаев назвал эту ситуацию «затыканием рта» и предположил, что получил бан из‑за «коллективного стукачества» феминисток.

Лазерсон объяснила, что никакого доноса не было, а блокировка — пока что единственный в Clubhouse способ «дизлайкнуть оппонента».