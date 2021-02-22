Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым

Фем-активистка Лиза Лазерсон сообщила в своем телеграм-канале, что ее забанили в Clubhousе. Она также участвовала в недавней дискуссии о феминизме, после которой соцсеть заблокировала главреда Esquire Сергея Минаева.
Комната, в которой обсуждали тему «Внимание, токсично: адекватный феминизм», была открыта 20 февраля. Дискуссию модерировал телеведущий Павел Осовцов. Помимо Минаева и Лазерсон, в обсуждении принимали участие журналист Михаил Барышников, блогер и диджей Ксения Дукалис, телеведущая Мария Командная и другие.
Участники дискутировали на тему движения за права женщин и спорили по поводу патриархального общества. Вскоре после завершения беседы на Минаева, Барышникова и Осовцова подали жалобы, и их аккаунты заблокировали — теперь они временно не могут создавать комнаты для общения. Минаев назвал эту ситуацию «затыканием рта» и предположил, что получил бан из‑за «коллективного стукачества» феминисток.
Лазерсон объяснила, что никакого доноса не было, а блокировка — пока что единственный в Clubhouse способ «дизлайкнуть оппонента».
На вопрос Esquire о своей блокировке активистка предположила, что на нее в Clubhouse пожаловались противники «новой этики» и «культуры отмены». Она также заявила, что никто из спикеров не отправлял репорты на модераторов и Минаева.
Позже Минаев сообщил в своем телеграм-канале, что нашел того, кто инициировал его блокировку в Clubhouse. По его словам, им оказался житель Перми Вадим Шарифулин. Он назвал пермяка «собирателем кляуз» и «главстукачом», однако доказательств тому, что Шарифулин отправил жалобу, не представил.
Шарифулин в комментариях на своей странице в инстаграме подтвердил, что жаловался на Минаева в Clubhouse, но в то же время подчеркнул, что аккаунты не попадают под ограничения после одного репорта. «Были и другие кто не решился об этом сказать», — заявил он.