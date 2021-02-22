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Фем-активистку Лизу Лазерсон забанили в Clubhouse вслед за Сергеем Минаевым

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:58

Фем-активистка Лиза Лазерсон сообщила в своем телеграм-канале, что ее забанили в Clubhousе. Она также участвовала в недавней дискуссии о феминизме, после которой соцсеть заблокировала главреда Esquire Сергея Минаева.

Комната, в которой обсуждали тему «Внимание, токсично: адекватный феминизм», была открыта 20 февраля. Дискуссию модерировал телеведущий Павел Осовцов. Помимо Минаева и Лазерсон, в обсуждении принимали участие журналист Михаил Барышников, блогер и диджей Ксения Дукалис, телеведущая Мария Командная и другие.

Участники дискутировали на тему движения за права женщин и спорили по поводу патриархального общества. Вскоре после завершения беседы на Минаева, Барышникова и Осовцова подали жалобы, и их аккаунты заблокировали — теперь они временно не могут создавать комнаты для общения. Минаев назвал эту ситуацию «затыканием рта» и предположил, что получил бан из‑за «коллективного стукачества» феминисток.

Лазерсон объяснила, что никакого доноса не было, а блокировка — пока что единственный в Clubhouse способ «дизлайкнуть оппонента».

Люди просто не знали, как поддержать девочек и высказать фи Минаеву и компании. Нам самим было не до этого. Мы в поту потом еще до 5 утра обсуждали, как нам тяжело и как разговаривать с такими мужчинами. Изначально завели эту комнату, чтобы обстебать, а не с попыткой что‑то понять про феминизм.
Лиза Лазерсон
Фем-активистка

На вопрос Esquire о своей блокировке активистка предположила, что на нее в Clubhouse пожаловались противники «новой этики» и «культуры отмены». Она также заявила, что никто из спикеров не отправлял репорты на модераторов и Минаева.

Позже Минаев сообщил в своем телеграм-канале, что нашел того, кто инициировал его блокировку в Clubhouse. По его словам, им оказался житель Перми Вадим Шарифулин. Он назвал пермяка «собирателем кляуз» и «главстукачом», однако доказательств тому, что Шарифулин отправил жалобу, не представил.

Шарифулин в комментариях на своей странице в инстаграме подтвердил, что жаловался на Минаева в Clubhouse, но в то же время подчеркнул, что аккаунты не попадают под ограничения после одного репорта. «Были и другие кто не решился об этом сказать», — заявил он.

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