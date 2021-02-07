Митинги, которых не было, книга о «Земле и Марсе» от Илона Маска и другие новости дня

В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев коронавируса. Это минимум с конца октября.

Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком под портретом Владимира Путина за 2 млн рублей. Деньги переведут организациям «ОВД-инфо» и «Апологии протеста».

В Москве полицейские начали приходить к людям, которые участвовали в митингах 23 и 30 января, но не были задержаны на них. Один из участковых заявил, что их вычисляют по камерам наблюдения.

На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Позже его сняли, потому что никто не пришел.

Илон Маск напишет книгу о Tesla и Space X. В ней он также расскажет о программе освоения Марса.

В Гудермесе повторно задержали двух мужчин, которым «Российская ЛГБТ-сеть» помогла уехать из Чечни. Это случилось, как только они вышли из отдела полиции после допроса.

Папа римский впервые назначил женщину в синод епископов. Ей стала 52-летняя монахиня из Франции Натали Бекварт.

Китайцы начали использовать аудиосоцсеть Clubhouse, чтобы обходить цензуру. В приложении они обсуждают запретные в стране политические темы.

Около 150 человек пропали без вести в Индии из‑за схода ледника. Минимум девять погибли.

В возрасте 67 лет умер Леон Спинкс, боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе. Он известен своей победой над Мохаммедом Али.

У старейшей птицы в мире — 70-летней самки темноспинного альбатроса — вылупился птенец. Посмотрите, какой он милый!

Группа Vampire Weekend выпустила EP «40:42». Релиз состоит из двух новых версий песни «2021».