перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мэр Торонто объявил день The Weeknd 20:56
Сиквел «Последнего богатыря» собрал в прокате 2 млрд рублей. Это удавалось лишь 4 российским фильмам 20:42
Митинги, которых не было, книга о «Земле и Марсе» от Илона Маска и другие новости дня 20:27 Дайджест
Театральные критики призвали мэрию Москвы оставить Кирилла Серебренникова худруком «Гоголь-центра» 19:36
Турпоток в Петербурге в 2020 году снизился на 70% 19:05
Wikimedia Commons Илон Маск напишет книгу о Tesla и Space X
Илон Маск напишет книгу о Tesla и Space X 18:33
На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Но никто не пришел 18:24
Полиция стала приходить к протестующим, которые не были задержаны. Их могут вычислять по камерам 17:20
Умер боксер Леон Спинкс — бывший чемпион мира в супертяжелом весе, победивший Мохаммеда Али 16:03
Китайцы начали использовать аудиосоцсеть Clubhouse, чтобы обходить цензуру 16:01
Около 150 человек пропали без вести в Индии из‑за схода ледника. Минимум девять погибли 15:16
Sharon McCutcheon/Unsplash Двух чеченцев, которых пытались вывезти из Чечни, задержали в Гудермесе после допроса
Двух чеченцев, которых пытались вывезти из Чечни, задержали в Гудермесе после допроса 14:21
Папа римский впервые назначил женщину в синод епископов 14:14
Старейшей птице в мире около 70 лет. Недавно у нее вылупился птенец 13:37
Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей 13:15
Vampire Weekend переосмыслили свою песню 2019 года на EP «40:42» 13:02
United Nations COVID-19 Response/Unsplash В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев COVID-19. Это минимум с конца октября
В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев COVID-19. Это минимум с конца октября 12:32
Рэпера Славу КПСС задержали из‑за лозунгов во время протеста 2 февраля Вчера в 20:34
TikTok российского МИДа, украинский поселок Нью-Йорк и другие новости дня Вчера в 20:29 Дайджест
Польские консерваторы предложили создать женские «комнаты для слез» Вчера в 18:49
Отключить рекламу
Дайджест

Митинги, которых не было, книга о «Земле и Марсе» от Илона Маска и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:27

В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев коронавируса. Это минимум с конца октября.

Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком под портретом Владимира Путина за 2 млн рублей. Деньги переведут организациям «ОВД-инфо» и «Апологии протеста».

В Москве полицейские начали приходить к людям, которые участвовали в митингах 23 и 30 января, но не были задержаны на них. Один из участковых заявил, что их вычисляют по камерам наблюдения.

На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Позже его сняли, потому что никто не пришел.

Илон Маск напишет книгу о Tesla и Space X. В ней он также расскажет о программе освоения Марса.

В Гудермесе повторно задержали двух мужчин, которым «Российская ЛГБТ-сеть» помогла уехать из Чечни. Это случилось, как только они вышли из отдела полиции после допроса.

Папа римский впервые назначил женщину в синод епископов. Ей стала 52-летняя монахиня из Франции Натали Бекварт.

Китайцы начали использовать аудиосоцсеть Clubhouse, чтобы обходить цензуру. В приложении они обсуждают запретные в стране политические темы.

Около 150 человек пропали без вести в Индии из‑за схода ледника. Минимум девять погибли.

В возрасте 67 лет умер Леон Спинкс, боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе. Он известен своей победой над Мохаммедом Али.

У старейшей птицы в мире — 70-летней самки темноспинного альбатроса — вылупился птенец. Посмотрите, какой он милый!

Группа Vampire Weekend выпустила EP «40:42». Релиз состоит из двух новых версий песни «2021».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерения

Другие материалы по темам

Люди
Илон Маск
Владимир Путин
Мохаммед Али
Дмитрий Марков
Леон Спинкс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить