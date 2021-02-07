В США в возрасте 67 лет умер боксер Леон Спинкс, запомнившийся своей победой над Мохаммедом Али. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя спортсмена.

По данным телеканала, последние пять лет Спинкс боролся с раком простаты и другими онкологическими заболеваниями.

Леон Спинкс представлял США на Олимпийских играх в 1976 году в Монреале, где завоевал золотую медаль в полутяжелом весе. Его знаменитый бой с Мохаммедом Али состоялся 15 февраля 1978 года. 36-летний Али рассчитывал на легкую победу, выйдя против 24-летнего Спинка, у которого это был лишь восьмой профессиональный бой. Но в упорной борьбе молодой спортсмен одержал победу, завоевав титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Али решил взять реванш и победил Спинкса в сентябре того же года.

Спортивную карьеру боксер завершил в 1995 году. Всего он провел 46 профессиональных боев, в которых 26 раз одержал победу (из них 14 нокаутом), 17 раз потерпел поражение и еще три боя завершил в ничью.