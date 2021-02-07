На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Но никто не пришел

Сегодня днем на Манежной площади полиция перекрыла проход металлическими ограждениями. На месте также заметили несколько автозаков и группы ОМОНа, сообщает «Дождь».
По данным телеканала, в ряде телеграм-каналов появились посты о готовящихся в Москве, Петербурге и других городах акциях в поддержку Алексея Навального. Каналы не имеют отношения к оппозиционеру, а его сторонники ранее завили, что не будут проводить митинги до начала весны.
Позже полиция сняла оцепление на Манежной площади, потому что никакие акции в итоге на этом месте не проводились.
23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Акции не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на демонстрациях были задержаны около 11 тыс. человек.