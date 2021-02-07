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На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Но никто не пришел

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:24

Сегодня днем на Манежной площади полиция перекрыла проход металлическими ограждениями. На месте также заметили несколько автозаков и группы ОМОНа, сообщает «Дождь».

По данным телеканала, в ряде телеграм-каналов появились посты о готовящихся в Москве, Петербурге и других городах акциях в поддержку Алексея Навального. Каналы не имеют отношения к оппозиционеру, а его сторонники ранее завили, что не будут проводить митинги до начала весны.

Позже полиция сняла оцепление на Манежной площади, потому что никакие акции в итоге на этом месте не проводились.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли митинги в поддержку Алексея Навального. Акции не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на демонстрациях были задержаны около 11 тыс. человек.

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