На Манежной площади выставили оцепление перед возможными митингами. Но никто не пришел

Сегодня днем на Манежной площади полиция перекрыла проход металлическими ограждениями. На месте также заметили несколько автозаков и группы ОМОНа, сообщает «Дождь».

По данным телеканала, в ряде телеграм-каналов появились посты о готовящихся в Москве, Петербурге и других городах акциях в поддержку Алексея Навального. Каналы не имеют отношения к оппозиционеру, а его сторонники ранее завили, что не будут проводить митинги до начала весны.