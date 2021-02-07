Фотограф Дмитрий Марков продал снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей

«Друзья, умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем!», — написал Марков у себя в фейсбуке.

Фотограф Дмитрий Марков завершил аукцион по продаже снимка из ОВД Косино-Ухтомского, на котором силовик в маске сидит под портретом Путина. Финальная цена лота, ставшего одним из символов протеста, — 2 млн рублей. Деньги переведут организациям по поддержке задержанных — «ОВД-инфо» и «Апологии протеста — в равной доле.

Торги стартовали около полудня 6 февраля с начальной цены в 10 тыс. рублей. Марков рассчитывал завершить аукцион ровно через сутки, но даже после назначенного времени он продолжал получать заявки.

Фотография была сделана Марковым в московском ОВД Косино-Ухтомского, куда его доставили в день суда над Алексеем Навальным — 2 февраля. В тот день оппозиционному политику сменили условный срок по делу «Ив-Роше» на реальный, удовлетворив иск ФСИН. Ведомство обвинило его в неоднократном нарушении условий отбывания испытательного срока. Политик должен будет провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Все это время учетом задержанных и помощью им занималась правозащитная организация ОВД-инфо. Помочь ей можно здесь.