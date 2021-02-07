Около 150 человек пропали без вести в Индии из‑за схода ледника. Минимум девять погибли

В индийском штате Уттаракханд от 100 до 150 человек пропали без вести после схода ледника. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По предварительным данным, большая часть пропавших — рабочие гидроэлектростанции Ришиганга, на которую пришелся основной удар стихии.
Тела девяти погибших нашли спасатели. Речь идет о рабочих, занимавшихся строительством туннеля в Тапованской долине. Всего на этом участке работали около ста человек.
Ледовые массы сошли вниз по горным рекам Алакнанда и Дхаулиганга в Гималаях, вызвав наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению электростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.
Стихия разрушила десятки домов и повредила несколько электростанций. Тысячи человек были эвакуированы, местных жителей предостерегли от посещения рек.
На данный момент ситуация нормализовалась. По словам главного министра штата Сингх Равата, уровень воды в реке Алакнанда на метр выше нормы, но поток уменьшается.