Около 150 человек пропали без вести в Индии из‑за схода ледника. Минимум девять погибли

В индийском штате Уттаракханд от 100 до 150 человек пропали без вести после схода ледника. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Тела девяти погибших нашли спасатели. Речь идет о рабочих, занимавшихся строительством туннеля в Тапованской долине. Всего на этом участке работали около ста человек.

Ледовые массы сошли вниз по горным рекам Алакнанда и Дхаулиганга в Гималаях, вызвав наводнение в высокогорных районах. Расположенные ниже по течению электростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывали воду, чтобы остановить разрушения.