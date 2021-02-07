Полиция стала приходить к протестующим, которые не были задержаны. Их могут вычислять по камерам

В Москве полицейские начали приходить к людям, которые участвовали в митингах 23 и 30 января, но не были задержаны на них. Как пишет «Дождь», участковый сказал одному из участников акций, что их вычисляют по камерам наблюдения.

Собеседник телеканала, пожелавший сохранить анонимность, сказал, что вышел на Пушкинскую площадь 23 января и не был задержан. А 30 января, перед следующей акцией, к нему пришел участковый.

Полицейский спросил у мужчины, ходил ли он на митинг 23 января и что он там делал, а затем предупредил: «Теперь если задержат на акции, сразу посадят, а не штраф». Участковый заявил, что полицейские обходят всех, кого распознали на митингах камеры видеонаблюдения, и посоветовал носить маску.

«Дождь» упоминает и еще один случай, когда участника митинга могли вычислить по камерам. В репортаже телеканала из спецприемника одна девушка, стоявшая в очереди с передачей, сообщила, что ее знакомый участвовал в акции 23 января. При этом его задержали спустя неделю у подъезда дома. Она предположила, что мужчину могли вычислить по камерам.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные митинги в поддержку оппозиционера. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на акциях в поддержку Навального задержали около 11 тыс. человек. Сторонники оппозиционера сказали, что не будут проводить митинги до начала весны.