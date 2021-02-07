Папа римский впервые назначил женщину в синод епископов

Заместителем генерального секретаря синода епископов впервые стала женщина. Папа римский Франциск назначил на эту должность 52-летнюю монахиню из Франции Натали Бекварт, сообщает Vatican News.
Бекварт будет иметь право голоса на ассамблеях синода. Секретарь этого церковного органа, кардинал Марио Грек, заявил, что этим назначением «открылась дверь» к участию женщин в принятии решений в церкви.
Би-би-си считает, что этот шаг не говорит о скором посвящении женщин в священники, хотя некоторые оппоненты Франциска могут рассматривать его именно таким образом.
Ранее Бекварт возглавляла Национальную службу евангелизации молодежи и службу призваний при Французской епископской конференции.
Помощником секретаря впервые в истории были назначены сразу два человека. Кроме Бекварт им стал 60-летний испанский священник Луис Марин де Сан Мартин. До этого он занимал должность генерального ассистента Ордена святого Августина.
Синод епископов — собрание наиболее влиятельных представителей католической церкви для обсуждения и разрешения вопросов вероучения, религиозной и нравственной жизни, устройства и управления христианских сообществ. В последние годы этот орган обсуждал темы доктрины, включая отношение к разведенным и женатым католикам.