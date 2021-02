Vampire Weekend переосмыслили свою песню 2019 года на EP «40:42»

Мини-альбом состоит из двух треков: Vampire Weekend пригласили джаз-саксофониста Сэма Гендела и рок-группу Goose, и каждому из исполнителей дали задание — создать версию песни «2021» длиной ровно 20 минут 21 секунду. Оригинальная версия композиции вышла на альбоме «Father of the Bride» в 2019 году, и ее продолжительность — 1 минута 38 секунд.

В пластинку «Father of the Bride» вместе «2021» вошли еще 18 песен, среди которых совместные работы со Стивом Лейси из группы The Internet, участницей Haim Даниель и Марком Ронсоном.