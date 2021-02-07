Двух чеченцев, которых пытались вывезти из Чечни, задержали в Гудермесе после допроса

Полиция Гудермеса повторно задержала Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых правоохранительные органы ранее насильно перевезли из Нижнего Новгорода в Чечню как свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщила организация «Российская ЛГБТ-сеть».

Магамадова и Исаева задержали, когда они вышли после допроса из здания отдела МВД по Гудермесскому району. Без объяснения причин их затолкали в автомобиль и увезли в отдел МВД в чеченском селе Серноводское.

Адвокат «Российской ЛГБТ-сети» Александр Немов выехал вслед за ними. Ему не позволили войти в отдел полиции, после чего он написал несколько жалоб, находясь на улице.

На место прибыл заместитель главы МВД Чечни. Он и другие полицейские, угрожая и оказывая давление, вынудил близких задержанных отказаться от услуг адвоката. По словам представителя «Российской ЛГБТ-сети» Тима Бесцвета, замминистра грозил «опозорить» Магамадова и Исаева на местном телевидении. В итоге правозащитная организация направила в отдел полиции еще одного юриста.

В апреле 2020 года Салеха Магамадова и Исмаила Исаева задержали впервые. Мужчин избили и вынудили записать ролики с извинениями, которые разместили на ютьюбе. В июле «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям покинуть Чечню и перебраться в Нижний Новгород. Но 4 февраля стало известно, что Магамедова и Исаева задержали и увезли обратно в Чечню.