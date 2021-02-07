Старейшей птице в мире около 70 лет. Недавно у нее вылупился птенец

В 1956 году Уиздом окольцевал орнитолог Чендлер Роббинс — птице тогда было примерно пять лет. Ученые встретили ее спустя 46 лет, и с 2006 года она почти каждый год прилетает на Гавайский архипелаг для размножения. Примерно с 2012 года она вылупляет и выращивает птенцов со своим партнером по имени Акеакамай.

У самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом вылупился птенец. Птица считается старейшей в мире. Об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

«Ей как минимум 70 лет, и мы полагаем, что у нее есть и другие партнеры. Несмотря на то, что альбатросы выбирают себе пару на всю жизнь, они могут подыскивать себе кого‑нибудь еще, если, например, нынешний партнер умирает», — рассказала доктор биологических наук Бет Флинт.

За свою жизнь Уиздом вырастила от 30 до 36 птенцов, и последний родился 1 февраля. Сейчас его кормят родители, но к лету он оперится и научится летать.

Ранее Департамент Мосприроды рассказал о 40 видах редких птиц и 10 видах млекопитающих, найденных в парках столицы. Из них серая утка и осоед вовсе считались исчезнувшими в черте города, остальные занесены в Красную книгу Москвы.