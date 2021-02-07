В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев COVID-19. Это минимум с конца октября

В России выявили 16 048 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 28 октября, когда суточный прирост составил 15 886 заражений.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Челябинской области.