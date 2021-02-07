В России выявили чуть больше 16 тыс. новых случаев COVID-19. Это минимум с конца октября

В России выявили 16 048 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимум с 28 октября, когда суточный прирост составил 15 886 заражений.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Челябинской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 967 281. За последние сутки вылечились 19 884 человека, за все время — 3 456 210. За сутки умерли 432 пациента, за весь период — 76 661.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 105,8 млн человек, 2,3 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (26,9 млн). На втором месте — Индия (10,8 млн), на третьем — Бразилия (9,4 млн), на четвертом — Великобритания (3,9 млн).