Китайцы начали использовать аудиосоцсеть Clubhouse, чтобы обходить цензуру

Жители Китая начали массово регистрироваться в аудиосоцсети Clubhouse, в котором в настоящее время не действуют законы страны о цензуре. Об этом сообщает Reuters.

Американское приложение, в отличие от твиттера, фейсбука и ютьюба, пока не заблокироано в Китае. Оно работает на iOS, но его нет в китайском App Store, поэтому скачать его можно, изменив настройки страны.

В китайском аналоге твиттера, Weibo, на этой неделе #ClubhouseInviteCode стал самым популярным хештегом. Стоимость приглашений в приложение варьируется от 50 до 400 юаней (от 7,73 до 69,59 долларов).

По данным агентства, в Clubhouse созданы чаты, где люди обсуждают запретные в стране темы, например, лагеря для уйгуров, независимость Тайваня, закон о национальной безопасности в Гонгконге и обстановку в регионах.

Популярность приложения возросла на это неделе после того, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск провел в нем прямой эфир. Бизнесмены перепутали аудиосоцсеть с компанией Clubhouse Media Group, ранее известной как Tongji Healthcare Group, и начали скупать ее акции.