Илон Маск напишет книгу о Tesla и Space X

Американский предприниматель Илон Маск напишет книгу, в которой расскажет историю основанных им компаний — Tesla и Space X. Об этом он сообщил в твиттере.

На уточняющий вопрос одного из пользователей, пишет ли он книгу, Маск ответил утвердительно.

Других подробностей будущего произведения и дата выхода пока неизвестны.

Впервые о планах предпринимателя написать книгу «о Земле и Марсе» стало известно в феврале 2015 года. Тогда сообщалось, что за ее написание Маску могут заплатить 3,5 млн долларов. Предприниматель, по данным Business Insider, хотел выпустить книгу в один день по всему миру — сразу на нескольких языках. Сроки выхода тогда тоже не оглашались.