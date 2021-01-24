Рогозин без Facebook, новый клип Эминема и другие новости дня

Facebook заблокировал на сутки аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он раскритиковал в посте посла США в России Майкла Макфола, который призвал освободить Алексея и Юлию Навальных.

В Петербурге в реанимацию попала участница вчерашнего митинга Маргарита Юдина. Журналисты «Фонтанки» сообщали, что она пострадала на акции из‑за действий одного из полицейских.

В России за сутки выявили 21 127 новых случаев коронавируса. За день в стране умер 491 пациент, за все время пандемии — 60 462.

В Германии уволили семь человек за отказ привиться от COVID-19. Это первый подобный случай в ФРГ, где вакцинацию проходят добровольно.

На YouTube пропали видеопроповеди бывшего схиигумена и ковид-диссидента Сергия. Он сам и его помощник Всеволод Могучев, на чьем канале публиковались ролики, находятся под арестом.

В Тихом океане массово умирают серые киты. Они погибают от голода из‑за снижения численности амфипод — их основной добычи.

Американский бизнесмен Роберт Бигелоу обещал заплатить миллион долларов тем, кто сможет выяснить, есть ли жизнь после смерти. Претендовать на деньги смогут люди с ученой степенью, занимающиеся психологией и неврологией.

В США умер сценарист Уолтер Бернстайн. Его вносили в «черный список» Голливуда за симпатию к коммунизму, но он сумел вернуться в кино и стал автором в том числе «Подставного лица», «Великолепной семерки» и «Такой женщины».

Netflix показал самые страшные моменты из фильмов для детей. Среди травмирующих эпизодов оказались сцены из «Космического джема», «Матильды» и «Джуманджи».

Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины. Так актриса выступила против «мужского взгляда» в искусстве.

Эминем выпустил клип на трек «Higher». В нем он готовится к боксерскому поединку и встречается с президентом UFC Дейной Уайтом.

The Flaming Lips провели концерт в Оклахома-Сити. Чтобы обезопасить зрителей, их попросили изолироваться в резиновых пузырях.