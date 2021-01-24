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Ящер в неоновых огнях и кровная вражда монстров в трейлере фильма «Годзилла против Конга» 21:17
Boeing начнет выпускать самолеты на биотопливе к 2030 году 20:45
Рогозин без Facebook, новый клип Эминема и другие новости дня 20:40 Дайджест
Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн. Его преследовали в США за симпатии к коммунизму 18:57
Американские ученые: изучение второго языка в раннем детстве повышает когнитивные способности 17:50
Thomas Hawk/Flickr СМИ: Asos планирует купить британский модный бренд Topshop
СМИ: Asos планирует купить британский модный бренд Topshop 16:37
Bild: в Германии уволили семь человек из‑за отказа вакцинироваться от COVID-19 16:35
Кира Найтли откажется участвовать в сексуальных сценах, снимаемых мужчинами 15:26
Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина 15:24
Netflix перечислил самые страшные моменты из детских фильмов 14:28
Петербурженка попала в реанимацию после попытки остановить полицейских на митинге 14:18
Stefano Petroni/Flickr Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о пандемии
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о пандемии 13:18
С YouTube удалили проповеди бывшего схиигумена Сергия 13:03
В США бизнесмен предложил 1 млн долларов узнавшим, есть ли жизнь после смерти 11:33
В России за сутки выявили 21 127 случаев коронавируса 11:11
The Flaming Lips провели открытый концерт перед поклонниками, изолировавшимися в пузырях 10:51
Серые киты начали голодать и умирать в Тихом океане 9:38
Эминем готовится к бою в клипе «Higher» 8:50
«Афиша Daily» В ОНК сообщили о более 600 задержанных за участие в протестной акции в Москве
В ОНК сообщили о более 600 задержанных за участие в протестной акции в Москве Вчера в 20:50
Возле «Матросской тишины» задержаны несколько участников акции протеста Вчера в 19:49
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Дайджест

Рогозин без Facebook, новый клип Эминема и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:40

Facebook заблокировал на сутки аккаунт гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он раскритиковал в посте посла США в России Майкла Макфола, который призвал освободить Алексея и Юлию Навальных.

В Петербурге в реанимацию попала участница вчерашнего митинга Маргарита Юдина. Журналисты «Фонтанки» сообщали, что она пострадала на акции из‑за действий одного из полицейских.

В России за сутки выявили 21 127 новых случаев коронавируса. За день в стране умер 491 пациент, за все время пандемии — 60 462.
В Германии уволили семь человек за отказ привиться от COVID-19. Это первый подобный случай в ФРГ, где вакцинацию проходят добровольно.

На YouTube пропали видеопроповеди бывшего схиигумена и ковид-диссидента Сергия. Он сам и его помощник Всеволод Могучев, на чьем канале публиковались ролики, находятся под арестом.

В Тихом океане массово умирают серые киты. Они погибают от голода из‑за снижения численности амфипод — их основной добычи.
Американский бизнесмен Роберт Бигелоу обещал заплатить миллион долларов тем, кто сможет выяснить, есть ли жизнь после смерти. Претендовать на деньги смогут люди с ученой степенью, занимающиеся психологией и неврологией.

В США умер сценарист Уолтер Бернстайн. Его вносили в «черный список» Голливуда за симпатию к коммунизму, но он сумел вернуться в кино и стал автором в том числе «Подставного лица», «Великолепной семерки» и «Такой женщины».

Netflix показал самые страшные моменты из фильмов для детей. Среди травмирующих эпизодов оказались сцены из «Космического джема», «Матильды» и «Джуманджи».

Кира Найтли отказалась сниматься в сексуальных сценах, которые режиссируют мужчины. Так актриса выступила против «мужского взгляда» в искусстве.

Эминем выпустил клип на трек «Higher». В нем он готовится к боксерскому поединку и встречается с президентом UFC Дейной Уайтом.

The Flaming Lips провели концерт в Оклахома-Сити. Чтобы обезопасить зрителей, их попросили изолироваться в резиновых пузырях.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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