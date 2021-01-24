Netflix перечислил самые страшные моменты из детских фильмов

На ютьюб-канале британского подразделения появилась подборка самых страшных моментов из известных классических фильмов разных времен. По мнению автором ролика, они пережили травматический опыт при просмотре этих картин, когда были младше.

В ролике упоминается фильм «Космический джем», в котором вымышленного друга Майкла Джордана Стэна Подолака расплючили по баскетбольной площадке, а потом надули назад, вставив ему в рот шланг. Страшным моментом назвали и тот эпизод, где иноплнетяне свернули самого Джордана в баскетбольный мяч. В видео также говорится о пингвине-убийце из мультфильма «Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Неправильные штаны», который охотится на главных героев.