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Netflix перечислил самые страшные моменты из детских фильмов

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:28

На ютьюб-канале британского подразделения появилась подборка самых страшных моментов из известных классических фильмов разных времен. По мнению автором ролика, они пережили травматический опыт при просмотре этих картин, когда были младше.

В ролике упоминается фильм «Космический джем», в котором вымышленного друга Майкла Джордана Стэна Подолака расплючили по баскетбольной площадке, а потом надули назад, вставив ему в рот шланг. Страшным моментом назвали и тот эпизод, где иноплнетяне свернули самого Джордана в баскетбольный мяч. В видео также говорится о пингвине-убийце из мультфильма «Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Неправильные штаны», который охотится на главных героев.

Авторы видео вспомнили мисс Транчбулл из картины Денни Де Вито «Матильда», которая терроризировала учеников младшей школы. Но одним из самых страшных фильмов, по мнению представителей Netflix, можно считать «Джуманджи» 1995 года. Лента начинается с того, что настольная игра засасывает в джунгли мальчика на 40 лет, а когда он уже повзрослевшим возвращается домой, ему приходится в компании детей сталкиваться с тропическими животными и насекомыми.

Ранее исследователи IT-компании Broadbandchoices выяснили, какой фильм ужасов пугает зрителей больше всего. Им оказался «Синистер», снятый в 2012 году. Лента заставила сердца участников эксперимента биться со средним ритмом в 86 ударов в минуту, что то на 32% больше среднего показателя за все время исследования (65 ударов в минуту).

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