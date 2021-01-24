В США бизнесмен предложил 1 млн долларов узнавшим, есть ли жизнь после смерти

Американский предприниматель Роберт Бигелоу предложил 1 млн тем, кто сможет выяснить, есть ли жизнь после смерти. Об этом сообщается на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.

К участию в конкурсе эссе допускаются только люди с ученой степенью, у которых есть опыт работы в сферах психологии и неврологии. Они должны будут предоставить текст объемом не менее 25 тыс. слов, в котором приводят доводы о том, что происходит с сознанием человека после смерти.