В США бизнесмен предложил 1 млн долларов узнавшим, есть ли жизнь после смерти

Американский предприниматель Роберт Бигелоу предложил 1 млн тем, кто сможет выяснить, есть ли жизнь после смерти. Об этом сообщается на сайте Фонда Бигелоу по изучению сознания.
К участию в конкурсе эссе допускаются только люди с ученой степенью, у которых есть опыт работы в сферах психологии и неврологии. Они должны будут предоставить текст объемом не менее 25 тыс. слов, в котором приводят доводы о том, что происходит с сознанием человека после смерти.
Эссе будут приниматься до 1 августа. После того, как их оценит жюри из медиков и ученых, 1 ноября будут объявлены победители. Обладателю лучшей работы достанется 500 тыс. долларов, за второе место вручат 300 тыс., и за третье — 150 тыс.
Роберт Бигелоу основал Фонд в 2020 году. До этого он финансировал расследования необычных феноменов, которые пока что не способна объяснить наука.
Ранее ученые из Мичиганского университета выяснили, что люди с высоким уровнем самоконтроля медленнее стареют, дольше живут и обладают более крепким здоровьем. Обладающие силой воли, низкой импульсивностью и сознательностью, также эффективнее справляются с финансовыми и социальными трудностями.