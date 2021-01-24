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Эминем готовится к бою в клипе «Higher»

Константин Зорниченко
Сегодня в 8:50

Американский рэпер Эминем выпустил клип на песню «Higher». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В клипе артист читает рэп на ринге и тренируется перед боем. После этого он дает интервью на спортивном канале ESPN вместе с президентом Ultimate Fighting Championship Дэйной Уайтом.

«Higher» — композиция с альбома «Music to Be Murdered By — Side B», вышедшего в декабре прошлого года. Он стал дополнением к пластинке «Music to Be Murdered By», которую рэпер выпустил без анонса в январе 2020-го.

Ранее Эминем рассказал, что ему пришлось учиться заново читать рэп после передозировки наркотиков, которая случилась с ним в 2007 году. Он также отметил, что написал трек о Рианне со словами «Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже ударил эту стерву», когда проходил реабилитацию, и теперь просит прощения у певицы.

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