Петербурженка попала в реанимацию после попытки остановить полицейских на митинге

54-летняя Маргарита Юдина, попытавшаяся остановить полицейского на несогласованном митинге в Петербурге 23 января, попала в реанимацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

По словам сотрудников больницы, пациентка находится в кардио-хирургической реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. «Перевода на терапию не было», — отметили в НИИ.

Накануне стало известно о вероятной травме, полученной женщиной в ходе протестной акции. Петербургские журналисты опубликовали видео, на котором Юдина пытается остановить сотрудников силовых служб во время задержания неизвестного молодого человека.

«Зачем вы его схватили, ребята?» — спрашивает Юдина в ролике у полицейских и затем падает спиной на землю, по версии агентства, после «выпада резиновой дубинкой», или, по версии «Фонтанки», после «удара ноги в живот».

23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста. Только в Москве на них задержали более 600 человек. Во время митингов произошли столкновения протестующих и силовиков. СК начал проверку из‑за применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.