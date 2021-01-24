The Flaming Lips провели открытый концерт перед поклонниками, изолировавшимися в пузырях

Американская группа The Flaming Lips провела концерт перед живой публикой, каждый участник которой изолировался в резиновом пузыре. Фронтмен коллектива Уэйн Койн выложил кадры с мероприятия в инстаграме.
Шоу состоялось в Оклахома-Сити. Музыканты тоже находились в пузырях во время выступления, но в один момент Койн все-таки покинул изоляционных шар — чтобы вынести на сцену выложенную из надувных букв фразу «Fuck You COVID-19» («Иди к черту, COVID-19»).
Впервые The Flaming Lips выступили в таком формате в эфире программы «The Late Show With Stephen Colbert», где они сыграли песню «Dinosaurs On The Mountain». Позже запись вышла в качестве официального клипа коллектива.
В октябре прошлого музыканты дали пробные закрытые выступления, где все присутствующие были в пузырях. Артисты опубликовали отрывок с одного из мероприятий и не стали комментировать эксперимент. Согласно сайту Setlist.fm, в первый вечер группа отыграла четыре песни, а во второй — две, но каждая была исполнена дважды.