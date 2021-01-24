The Flaming Lips провели открытый концерт перед поклонниками, изолировавшимися в пузырях

Американская группа The Flaming Lips провела концерт перед живой публикой, каждый участник которой изолировался в резиновом пузыре. Фронтмен коллектива Уэйн Койн выложил кадры с мероприятия в инстаграме.

Шоу состоялось в Оклахома-Сити. Музыканты тоже находились в пузырях во время выступления, но в один момент Койн все-таки покинул изоляционных шар — чтобы вынести на сцену выложенную из надувных букв фразу «Fuck You COVID-19» («Иди к черту, COVID-19»).