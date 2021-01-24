Bild: в Германии уволили семь человек из‑за отказа вакцинироваться от COVID-19

В немецком городе Дессау-Рослау уволили семь человек, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Все семеро сотрудников работали в фирме по уходу за инвалидами и престарелыми. Компания принадлежит Рене Вильмеру — именно он принял решение об увольнениях. Мужчину не смутило, что вакцинация в ФРГ является добровольной.

Вильмер требовал от подчиненных сделать прививки в числе первых. Люди, работающие с инвалидами и престарелыми, входят в Германии в первую приоритетную группу вакцинации. Владелец фирмы дал сотрудникам два для на принятие решения о прививках.

Трое работников отказались получить вакцину, еще четверо не смогли определиться в указанный руководителем срок. В итоге Вильмер уволил их всех. «Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность», — объяснил он свой поступок.

По информации издания, вскоре Вильмеру начали поступать угрозы от противников вакцинации. Мужчине угрожали убийством. Обратился ли он после этого в правоохранительные органы, неизвестно.