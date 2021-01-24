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С YouTube удалили проповеди бывшего схиигумена Сергия

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:03

Проповеди отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) удалили с ютьюб-канала его помощника Всеволода Могучева. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Удаление видеообращений экс-священника произошло менее чем через месяц после его задержания и ареста в связи с самоуправством, нарушении права на свободу совести и вероисповедования и склонении к самоубийству. Его сторонник Могучев также был взят под стражу за неповиновение полиции и возбуждение ненависти.

Адвокаты Романова намеревались обжаловать арест, однако бывший схиигумен по-прежнему находится в СИЗО. Там он в конце декабря объявил голодовку. В середине января Сергий вновь начал употреблять пищу якобы под влиянием старцев Нового Афона.

В данный момент отлученный от церкви священник переведен в СИЗО-7 в «Матросской тишине». Ранее Романова дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и за распространение недостоверной общественно значимой информации.

В сентябре суд Екатеринбургской епархии отлучил схиигумена Сергия от церкви. Это случилось из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана — в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару.

Монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

Летом снимать фильм о схиигумене Сергии приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Собчак намерена подать в суд на агрессоров.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации, а кинопродюсер Александр Роднянский приобрел права на экранизацию истории схимонаха Сергия.

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