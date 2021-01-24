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Серые киты начали голодать и умирать в Тихом океане

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:38

Серые киты уже третий год подряд умирают в Тихом океане из‑за недостатка питания. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование международной команды ученых.

В работе, опубликованной в журнале Marine Ecology Progress Series, говорится, что киты начали голодать из‑за снижения численности и биомассы их основной добычи — амфипод. В январе первые серые киты, обитающие в Тихом Океане, начали прибывать в гнездовые лагуны в Нижней Калифорнии в Мексике. Специалисты зарегистрировали уже несколько истощенных на пути миграции животных.

В период с 2019-го по 2020 год суммарно было обнаружено 384 погибших млекопитающих. В течение летнего сезона кормления, с мая по октябрь, киты накапливают большое количество жира, который дает им энергию на проживание в местах размножения. Во время сезона миграции и спаривания серые киты не питаются, поэтому энергетические запасы имеют для них решающее значение.

Спецпроект по помощи и исследованию серых китов LSIESP начал изучать животных при помощи дроновой фотограмметрии. Она подразумевает измерение длины и ширины тела китов по вертикальным фотографиям, сделанным дронами. Результаты показали ухудшение физического состояния молодых и взрослых млекопитающих, посещающих лагуну Сан-Игнасио, и уменьшение количества пар матерей и детенышей, которых обнаружили в том же месте.

«Похоже, что большое количество серых китов покидают свои места нагула уже в плохом состоянии, и к тому времени, когда они завершают сезон размножения в Мексике, они истощают свои энергетические резервы и умирают от голода», — заявил один из авторов исследования, доктор Фредрик Кристиансен.

С конца 1980-х годов наблюдается снижение численности и биомассы амфипод в центральной части бассейна Чирикова, основного района нагула серых китов в Беринговом море. Ученые считают, что это вызвано потеплением арктических вод в результате естественного или антропогенного изменения климата. Сложившаяся ситуация, отмечается в работе, может привести к полному исчезновению серых китов.

В прошлом году более 100 дельфинов выбросились на берег архипелага Чатем, расположенного в 680 км к юго-востоку от Новой Зеландии. На сайте департамента по защите природы говорится, что эти острова — «горячая точка» выброса дельфинов и китов на берег.

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