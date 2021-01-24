Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн. Его преследовали в США за симпатии к коммунизму

Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн, известный как автор фильмов «Такая женщина», «Великолепная семерка» и «Подставное лицо». Об этом сообщил Hollywood Reporter.

Кинематографист скончался от пневмонии в возрасте 101 года. Он был известен не только как успешный сценарист, но также как один из деятелей культуры, попавших в так называемый «черный список» Голливуда за симпатии к коммунизму.

Бернстайн начал свою карьеру как журналист еще до начала Второй мировой войны. Он писал кинорецензии для студенческой газеты Daily Dartmouth, а затем служил военным корреспондентом изданий Yank и The New Yorker.

В 1947 году Бернстайн получил контракт сценариста на студии Columbia Pictures, однако в том же году был вынужден покинуть Голливуд из‑за преследований за политические взгляды. За год до этого Бернстайн вступил в Коммунистическую партию США.

Сценарист переехал в Нью-Йорк и стал успешным телесценаристом, впрочем, в 1950 году его все же включили в «черный список». В течение следующих десяти лет Бернстайн писал под псевдонимами. В Голливуд он смог вернуться только в 1959 году.

Автор писал сценарии к самым разным картинам: вестернам, триллерам, комедиям и мелодрамам. Наиболее известен он по фильмам «Подставное лицо» — за него его номинировали на премию «Оскар» — и «Дом на Кэрролл-стрит».

Также среди работ Бернстайна — телекартина «Дети мисс Эверс», его режиссерский дебют «Маленькая мисс Маркер», короткометражная комедия с Мэрилин Монро «Что‑то должно случиться» и драма «Парижский блюз», в которой сыграл Пол Ньюман.