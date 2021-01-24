Кира Найтли откажется участвовать в сексуальных сценах, снимаемых мужчинами

Британская актриса Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься в сексуальных сценах, если их режиссируют мужчины. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects.

Артистка отметила, что изменит свою профессиональную политику для того, чтобы выступить против «мужского взгляда» в искусстве (в переводе с английского male gaze — изображение мира с точки зрения гетеросексуального мужчины, против которого выступают феминистки, Прим. ред.).

По мнению Найтли, режиссеры часто снимают «ужасные сексуальные сцены, где все смазаны маслом и стонут» только для того, чтобы кто‑то в фильмах выглядел привлекательно. «Я не заинтересована в этом», — сказала актриса.

«У меня нет абсолютного запрета (на съемки сцен секса — Прим. ред.), но вроде как есть запрет на подобную работу с мужчинами», — сказала Найтли. Она добавила, что, по ее мнению, именно женщины-режиссеры должны рассказывать истории о материнстве и принятии собственного тела.

В 2020 году Найтли появилась в феминистской картине «Мисс Плохое поведение». Фильм рассказывал о том, как британские активистки попытались сорвать церемонию награждения конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 1970 году.