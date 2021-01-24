Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина

Рогозину временно закрыли доступ к соцсети после его комментария к публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола, который в твиттере призвал освободить Алексея и Юлию Навальных. Он сделал это в ответ на публикацию, в которой глава «Роскосмоса» назвал его придурком за неправильную транслитерацию фамилии «Навальный» в женском роде.

После этого Рогозин в фейсбуке сделал пост, в котором потребовал не лезть в дела России и заявил в адрес американцев: «Учителя вы хреновые».

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — рассказал журналистам Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин подал в суд на компании «Неоход-медиа», «Премьермедиаинвест» и «ИД «Аргументы недели» и потребовал выплатить ему 300 тыс. рублей. В иске говорится о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, которые основываются на материале «Новых известий», опубликованном в октябре 2018 года. Рогозину не понравилось, что его назвали «гробовщиком российского космоса», и обвинили в разрушении крупных конструкторских бюро страны и институтов, работавших над космическими проектами.