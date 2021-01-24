В России за сутки выявили 21 127 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 206 случаев больше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях, Красноярском крае, Вологодской области и Хабаровском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 719 400. За последние сутки вылечились 22 445 человек, за все время — 3 131 760. За сутки умер 491 пациент, за все время — 69 462.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 98,7 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24,9 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,8 млн).