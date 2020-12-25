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Уголовное дело против Любови Соболь, новый EP «Буерака» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:41

В России за сутки выявили 29 018 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось почти до трех миллионов.

В России ввели двухнедельный карантин для прибывших из Великобритании. Он вступит в силу с 26 декабря.

В Нигерии обнаружили еще один штамм коронавируса, отличающийся от выявленных ранее в Великобритании и ЮАР. Это уже третий тип вируса, найденный за последнее время.

На Любовь Соболь завели уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища после того, как она пыталась попасть в квартиру к одному из фигурантов расследования Навального. Теперь юристке Фонда борьбы с коррупцией может грозить до двух лет лишения свободы.

Алексей Навальный нашел у одного из своих предполагаемых отравителей квартиру, купленную через два месяца после покушения на оппозиционера. В Кремле же заявили, что не видели статью врачей клиники «Шарите» об отравлении Навального «Новичком», потому что «не читают медицинские журналы».

Суд приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам строгого режима за убийство Анастасии Ещенко. Прокурор просил дать 15 лет, но суд нашел смягчающие обстоятельства.

В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца. Сотрудника немедленно уволили из правоохранительных органов, но в городе начались протесты против полицейского насилия.

В Москве задержали 19 активистов, которые пришли к суду поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова и других фигурантов дела о поджоге офиса «Единой России». Задержанные рассказали, что тех, кто не хотел идти в автозак, волокли по земле.

Роспотребнадзор приостановил работу клуба «Новая искренность» из‑за нарушения масочного режима. Владелец заведения Михаил Светов нарушения отрицает и называет «политическим давлением».

Группа «Буерак» выпустила EP «Не станет хитом» из двух песен. Электронщик Киран Хебден поделился сразу двумя новыми альбомами — «Parallel» под псевдонимом Four Tet и «871» в рамках проекта 00110100 01010100.

Завершающим эпизодом Jager Night Embassy стал онлайн-перформанс Антона Лисина «От тьмы к свету», который прошел 24 декабря, — его участники погрузились в процесс коллективной медитации. Посмотреть запись перформанса можно на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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