Сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру в Москве через два месяца после отравления Навального

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, которому звонил Алексей Навальный и который фактически признался, что участвовал в операции по отравлению политика, купил квартиру в Москве через два месяца после покушения на убийство. Об этом сообщает сам Навальный.

Квартира находится в районе Новокосино, рядом с той, в которую звонила Любовь Соболь и которая по документам принадлежит жене, сыну и теще Кудрявцева. Ее сотрудник ФСБ купил в октябре — через два месяца после отравления оппозиционера.

«Да, это не вилла в Дубае или Майами, как у российских депутатов, и даже не квартира на «золотой миле» в центре Москвы. Всего 40 квадратных метров в Новокосино. Но тем не менее. Такая квартира стоит около 7,5 млн рублей. И купил ее наш фээсбэшник Кудрявцев без ипотеки. Принес 7,5 млн и купил.

Может ли это быть совпадением? Может, конечно. Но лично мне так не кажется. Думаю, что мы все же видим выплату «компенсации» за операцию. За проваленную. Наверное, за успешную можно было бы купить квартиру и в пределах МКАД. А может быть, даже, внутри ТТК», — пишет Навальный.

Несколько дней назад Алексей Навальный опубликовал видео, в котором он звонит Константину Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот подтверждает свою причастность к преступлению и рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.

Кудрявцев упоминается в расследовании Bellingcat, сделанном совместно с другими СМИ и Фондом борьбы с коррупцией и рассказывающем о том, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.