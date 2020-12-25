«Спать по ночам — уже моветон,/В песнях из окон мне не нравится тон,/Гулкий бас из «тойоты» выдает твой геном,/Я чувствую, трек вряд ли станет хитом», — поет группа в заглавной песне.

Группа «Буерак» выпустила EP «Не станет хитом». На пластинке всего две песни — «Не станет хитом» и «Случайность».

В сентябре у «Буерака» вышла пластинка «Компактные откровения» и клип на трек «Грустно с тобой». По просьбе «Афиши Daily» участники группы Артем Черепанов и Александр Макеев провели экскурсию по песням на альбоме.

В 2019 году «Буерак» дал большое интервью Владимиру Завьялову, в котором участники группы рассказали о Новосибирске, «Пошлой Молли», русском постпанке и Степане Казарьяне.