В России за сутки выявили 29 018 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 917 случаев меньше, чем было вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Псковской, Свердловской, Воронежской, Ростовской и Архангельской областях, а также в Республике Карелии.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 992 706. За последние сутки вылечились 27 397 человек, за все время — 2,3 млн. За сутки умерли 563 пациента, за все время — 53 659.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 79,3 млн человек, то есть заболел каждый сотый житель Земли. 1,7 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (18,6 млн). На втором и третьем — Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн).