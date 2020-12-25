Британский электронный музыкант Киран Хебден представил сразу два новых альбома — «Parallel» под псевдонимом Four Tet и «871» в рамках проекта 00110100 01010100.

Релиз состоялся спустя полторы недели после того, как музыкант анонсировал выход пластинки «Sound Ancestors», записанной совместно с хип-хоп-продюсером Madlib. Альбом должен появиться в январе 2021 года.

В начале месяца Киран Хебден совместно с Томом Йорком и Burial выпустил две песни: «Her Revolution» и «His Rope». Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой нет никакой информации.

В марте этого года у Four Tet вышел одиннадцатый студийный альбом — «Sixteen Oceans».