В России ввели двухнедельный карантин для прибывших из Великобритании

В России ввели двухнедельный карантин для пассажиров, прибывших в страну из Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее решение Роспотребнадзора.

Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой «Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19» было опубликовано на портале правовой информации 25 декабря.

Постановление вступает в силу с 26 декабря. Согласно нему, прибывшие из Соединенного Королевства должны самостоятельно соблюдать карантин в течение 14 календарных дней с момента приезда в страну.

Анна Попова 25 декабря также заявила, что ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется.

«У вируса свои законы. У него свои законы сезонности. Мы сейчас именно это наблюдаем», — сказал она.